08.05.2017 12:53:44

Samsun'daki cinayet

İlkadım ilçesinde tartıştığı kaynanası ve kayınbiraderini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı kaynanası ve kayınbiraderini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.

Türkan Zonturlu (46) ile oğlu Onur Diril'in (20) gece evlerinde silahla vurularak öldürülmelerine ilişkin soruşturma sürüyor.

Polis ekipleri, cinayetin faili olduğu iddiasıyla aranan Zonturlu'nun damadı Ahmet E'yi Atakum ilçesinde gözaltına aldı.

Zeytinlik Mahallesi'nde oturan Türkan Zonturlu ile evine gelen damadı Ahmet E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zonturlu ile oğlu Onur Diril, silahla vurularak yaralanmış, kaldırıldıkları hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.