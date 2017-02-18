18.02.2017 23:30:45

Samsun'da yangın paniği

Samsun'da bir evin yanındaki 2 katlı depoda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

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Samsun'da bir evin yanındaki 2 katlı depoda çıkan yangın paniğe sebep oldu.Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Dündartepe Sokak'ta bulunan Mustafa Çakır'a ait evinin bitişiğindeki içinde fındık kabuğu ve tahta parçalarının bulunduğu betonarme 2 katlı depoda saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler bir anda iki katı da sardı ve bitişikteki eve sıçrama ihtimali üzerine büyük korku yaşandı. Yangın yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Bitişikteki evde oturanlar tahliye edildi. Bir kişi dumandan hafif şekilde etkilendi ve ambulans içinde müdahale edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.