22.02.2017 13:09:23

Samsun'da yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi Sakarya'ya gönderildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 Irak vatandaşı Sakarya'ya gönderildi.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 Irak vatandaşı Sakarya'ya gönderildi.İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği DEAŞ terör eyleminin ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında, örgüt mensubu oldukları ileri sürülen Anmar Mumahmed Khadim AL I. ve Muhammed Hamad Ali AL I. ile yakın irtibatlarının bulunduğu iddia edilen 2 Iraklının Samsun'da olduğu tespit edildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili Shihab Hamed Ali A.'yı (57) Samsun'un İlkadım ilçesinde, Hasan Ammer A.'yı (23) ise Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen Iraklı 2 kişi daha sonra işlemlerinin ardından Sakarya'ya gönderildi.