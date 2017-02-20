20.02.2017 19:41:45

Samsun'da viyadükte intihar girişimi

Samsun'da bunalıma giren genç, viyadük üzerine çıkarak intihara teşebbüs etti.

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Samsun'da bunalıma giren genç, viyadük üzerine çıkarak intihara teşebbüs etti.Olay, Canik ilçesi Ali Rızabey Bulvarı'ndaki viyadük üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren H.D. (25), viyadük üzerine çıkarak kendini boşluğa bırakmak istedi. Olay yerine gelen polislere intihar edeceğini söyleyen genç, viyadükten boşluğa sarkarak yürekleri ağza getirdi. Genç bir türlü ikna edilemeyince yakınlarına haber verildi. Bir yakınının olay yerine gelmesi ile ikna olan genç, intihardan vazgeçti. Polis, genci ifadesini almak üzere Gazi Polis Merkezine götürdü.