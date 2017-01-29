29.01.2017 20:06:35

Samsun'da uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Samsun'da uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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Samsun'da uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratını aldığı S.A.C.'yi (51) takibe aldı. Bekar evine yapılan baskında satışa hazır 41 paket halinde 7,49 gram bonzai ile 1 paket içinde 9,83 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili S.A.C. ile evde bulunan E.G. (31) gözaltına alındı. E.G.'nin üzerinde 2,20 gram bonzai ve evde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ile 30 adet fişek ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan S.A.C. ve E.G., bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.