12.02.2017 21:16:37

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol

Samsun'da satışa hazır bonzai paketi ile yakalanan bir kişi ile yanında bulunan şahıs çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Samsun'da satışa hazır bonzai paketi ile yakalanan bir kişi ile yanında bulunan şahıs çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda S.U.'yu (31) takibe aldı ve yakalayarak gözaltına aldı. S.U.'nun üzerinde yapılan aramada 2 paket halinde satışa hazır 51 gram bonzai ele geçirildi. S.U.'nun yanında olan Y.A. (32) da gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.U. ve Y.A., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.