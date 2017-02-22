22.02.2017 14:45:27

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Ajanslarda yer alan habere göre, Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Jandarma Komutanlığı'nın asayişe yönelik çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Vali İbrahim Şahin tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Şüpheli şahısların evlerinde, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet av tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği şarjörü, 1 adet 7.65 mm tabaca şarjörü, 2 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 4 adet kuru sıkı tabanca, 40 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 7 gram kubar esrar, 6 gram kenevir tohumu, 10 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet çelik kasa ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkında gerekli adlı işlemler yürütülmektedir. Operasyon kapsamında, 18 şüpheli yakalanarak adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alınmışlardır."