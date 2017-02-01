01.02.2017 06:36:01

Samsun'da tramvaya kar ve buz engeli

Samsun'da aşırı kar ve buzlanma nedeniyle tramvaylar toplu taşım hizmeti veremiyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Samsun'da aşırı kar ve buzlanma nedeniyle tramvaylar toplu taşım hizmeti veremiyor.Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Samsun'da beyaz afete yol açtı. Üç gündür etkili olan yoğun kar ve tipi sonucu kar kalınlığı sahil kesiminde yer yer 40 santime yaklaştı.Samsun'da Odokuz Mayıs Üniversitesi ile Tekkeköy ilçesi arasında hizmet veren raylı sistem, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle dün akşam durdu. Kar ve buzla kaplanan yol, raylı sistem araçlarına geçit vermiyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tramvay yolunu açabilmek için gece boyunca çalıştı. Ancak yapılan çalışmalara rağmen hattaki buzlanma sorunu çözülemedi.Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle raylı sistem hattımız bugün(Çarşamba) hizmet veremeyecek. E1 ekspres otobüslerimiz tam kapasite ile toplu taşım hizmeti vermeye devam edecek" denildi.Samulaş ekipleri raylı sistem hattının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.