23.07.2017 11:12:38

Samsun'da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.



Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Aktuğbey Tekcan (20) ile Murat Aşar olay yerinde hayatını kaybederken, Göktuğbey T. (18) ile Mustafa S. (26) ise yaralandılar. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Göktuğbey T. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mustafa S. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiler. Göktuğbey T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



