10.05.2017 13:02:56

Samsun'da silahla yaralama zanlısı yakalandı

Samsun'da alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişiyi tabancayla yaralayan genç polisin takibi sonucu yakalandı.

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Samsun'da alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişiyi tabancayla yaralayan genç polisin takibi sonucu yakalandı.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde önceki gün meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.H.(42) kasığından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan S.H. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.U.(29), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Barosu ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.U., S.H.'nin kendisine borcu olduğunu, borcunu ödemediği için vurduğunu ileri sürdü. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.