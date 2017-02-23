23.02.2017 17:58:55

Samsun'da 'Şehit Fethi Sekin Hatıra Ormanı' kurulacak

Aydınlar Ocağı Samsun Şube Başkanı Doç. Dr. Taner Tunç, Samsun'da 'Şehit Fethi Sekin' adında bir hatıra ormanı kuracaklarını söyledi.

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Aydınlar Ocağı Samsun Şube Başkanı Doç. Dr. Taner Tunç, Samsun'da "Şehit Fethi Sekin" adında bir hatıra ormanı kuracaklarını söyledi.Doç. Dr. Aydın Tunç, 2015 yılından itibaren birçok faaliyete imza attıklarının altını çizerek, "Samsun'da, siyasi partilerin il başkanlarıyla 'Teröre Karşı Milli Birlik' paneli düzenledik. Bu panelle çözüm yönetmeleri konusunda siyasi parti temsilcileri ile fikir alışverişi sağladık. Samsun Aydınlar Ocağı olarak ülkenin sorunlarına çözüm üretebilme konusunda bunun gibi birçok panel ve seminerler gerçekleştiriyoruz" dedi.Samsun'da bir hatıra ormanı kurmak için çalışmalar başlattıklarını dile getiren Doç. Dr. Taner Tunç, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde bu ormanın temelini atmayı hedefliyoruz. Orman için karayollarıyla yer temin etmeleri konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Bu ormana, 'Şehit Fethi Sekin' hatıra ormanı adını vermeyi düşünüyoruz. Aydınlar Ocağı olarak bir de Fikir Akademisi kurduk. Yaptığımız fikir alışverişlerinde karşımıza çıkan sorunlardan birisi sığınmacı sorunu oldu. Sığınmacıların sorunları ile alakalı olarak da, ocak olarak bir rapor oluşturduk. Önümüzdeki günlerde bu raporu kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.