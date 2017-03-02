02.03.2017 15:23:49

Samsun'da minik öğrencilerden büyüleyen fotoğraf sergisi

Samsun'da, Asarcık Kesealan Vasiloğlu İlkokulu öğrencilerinin çektikleri fotoğrafların yer aldığı, 'Fırsat Sergisi'nin açılışı yapıldı.

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Samsun'da, Asarcık Kesealan Vasiloğlu İlkokulu öğrencilerinin çektikleri fotoğrafların yer aldığı, "Fırsat Sergisi"nin açılışı yapıldı.Samsun Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonunda yapılan açılış töreni, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk'un katılımıyla gerçekleşti. Sergide ilkokul öğrencilerinin çektiği yaklaşık 200 fotoğraf katılımcıların beğenisine sunuldu.Sergi hakkında bilgi veren AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk, köy şartlarında eğitim gören çocukların fotoğrafçılar tarafından eğitim alarak, yaşadıkları beldeleri fotoğrafladıklarını söyledi. Daha önce hiç fotoğraf çekme tecrübesi bulunmayan çocukların harika eserler ortaya koyduğunu belirten Soğuk, "İlkokul çağındaki çocuklarımızın kendi elleriyle çekmiş olduğu fotoğraflar bizleri gururlandırdı. Bugün Büyükşehir Belediyesi olarak bu sergiye ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğumuzu ifade etmek isterdim" dedi.Daha sonra fotoğraf çeken tüm çocuklara katılım belgesi verildi.