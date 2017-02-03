03.02.2017 12:33:36

Samsun'da mantı evinde yangın

Samsun'da bir mantı evinde çıkan baca yangınında maddi hasar meydana geldi.

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Samsun'da bir mantı evinde çıkan baca yangınında maddi hasar meydana geldi.Yangın, İlkadım İlçesi Mecidiye Caddesi eski SGK binasının bodrum katındaki bir mantı evinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içeride müşteriler ve çalışanların olduğu sırada bacadan kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar ve müşteriler kendilerini dükkanın dışına attı. Mantıcıda bulunan mutfak tüpleri de dükkanın dışına çıkarıldı.Olay yerine anında gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıktığı dükkanın yanında olan mescitteki seccadeler de zarar gördü.Olayı gören görgü tanıkları mantı evinden biranda dumanlar yükseldiğini ve müşterilerin kaçıştığını söyledi.