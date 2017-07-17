17.07.2017 10:25:48

Samsun'da korkutan yangın

Samsun'da saniyede üç iş yerinde büyük çaplı yangın çıktı.

Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir özel oto bakım servisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Yangınla beraber iş yerinde patlamalar oluştu. Yangını söndürmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu. Yangının çevredeki dükkanlara da sirayet ettiği ve üç iş yerinin yandığı belirtildi.



Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.