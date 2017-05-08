08.05.2017 15:47:57

Samsun'da kayınvalide ve kayınbirader katil zanlısı damat adliyede

Samsun'da kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan damat ile eşi adliyeye sevk edildi.

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Samsun'da kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan damat ile eşi adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Taksim Sokak'ta dün akşam meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, evlerinde silahlı saldırıya uğrayan Türkan Zonturlu (45) ile oğlu Onur Diril (20) ağır yaralanmış, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen ölen kadının damadı Ahmet E.(26) ile olay sırasında yanında bulunduğu iddia edilen karısı Nebile E.(18) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Barosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Nebile E., Ahmet E. ile ailesinin rızası dışında bir ay önce kaçarak evlendiğini belirterek, "Nikahımızı kıydık ve yakın zaman içinde düğün yapacaktık. Anne-babam ayrı yaşadığı için Ahmet daha önce beni annemden birçok kez istedi. Ancak annem evlenmemize izin vermedi. Dün ağabeyim Uğur ile eşim Rus Pazarı'nda karşılaştı. Kavga ettiler. Ağabeyimle yaşadığımız sorunlar yüzünden konuşmak için annemin evine gittik. Annem ve ağabeyim Onur, eşime bıçakla saldırdılar. Eşim de silahını çıkartıp ateşledi. Eşimin tabancasından mermiler bitince birlikte olay yerinden kaçtık" dedi.Polisteki sorgusu tamamlanan karı-koca bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.