20.02.2017 12:29:01

Samsun'da kasksız motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araçlar ve motosikletler üzerinde uygulama yaptı.

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli araçlar ve motosikletler üzerinde uygulama yaptı.Samsun Cumhuriyet Meydanı'na konuşlanan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 saat boyunca şüpheli araç ve motosikletleri durdurarak evrak kontrolü yaptı. Yasalara aykırı olarak trafiğe çıkan araç sürücülerine ise ceza yağdı.Trafik polislerinin önceliği, kasksız olarak kendi canını ve trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücüleriydi. Uygulamada birçok motosikletin trafik kurallarına uygun olmadığı ortaya çıkarken, polisler kasksız trafiğe çıkan sürücülere 95 lira para cezası kesti. 2 saat boyunca toplamda 20 motosiklet üzerinde yapılan uygulamada, 1 motosiklet evrakları eksik olduğu için trafikten men edildi.Ekipler yapılan uygulamalardaki hedefin, trafik kazalarının en az seviyeye indirilmesi olduğunu bildirdi.