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Samsun'da kara kış
02.02.2017 10:49:53

Samsun'da kara kış

Samsun'da üç gün aralıksız devam eden yoğun kar yağışının ardından her yer buzla kaplandı. Şehirde ana arterler açılırken, ara sokaklarda araçlar ilerlemekte büyük güçlük çekti.

Samsun'da üç gün aralıksız devam eden yoğun kar yağışının ardından her yer buzla kaplandı. Şehirde ana arterler açılırken, ara sokaklarda araçlar ilerlemekte büyük güçlük çekti.

Samsun'da kara kış çilesi devam ediyor. Kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Meteoroloji verilerine göre eksi 3,5 dereceyi gören Samsun'da her yer buz tuttu. Kar kalınlığının yer yer 40 santimi bulduğu şehir merkezinde vatandaşlar kar ve buzla mücadele ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ara sokaklar buzla kaplanırken, ana arterler ise Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışma sonucu açıldı. Samsun'da 11 kişi karda düşme nedeniyle hastanelere başvuru yaptı.

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde yolda biriken kar dolayısıyla halk otobüsleri devrilme tehlikesi geçirdi. Caddeden geçen midibüs sınıfı özel halk otobüsü buzdan dolayı kayarak devrilmekten son arda kurtuldu. Buz nedeniyle yollarda kalan halk otobüsü ve otomobillerin vatandaşlar tarafından itilmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Anıtpark'ta bulunan bir ağaç, karın ağırlığına dayanamayarak yıkıldı. Bu kar yağışında parkta yıkılan ikinci ağaç oldu. Bazı vatandaşlar ise evlerinin ve iş yerlerinin önüne kardan adam yaptı.

Samsun'da bugün beklenen hava sıcaklığının 7 derece olduğu açıklandı. Samsun Valiliği tarafından buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Samsun il genelinde (gündüz kıyı kesimler hariç 09.00-18.00 L arası) buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ( zirai don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Açıklamada ayrıca kar kalınlıkları ile de bilgi verildi. Bazı yerleşimlerde öğle ölçülen kar kalınlıkları şöyle: Samsun/Atakum 28, Bafra 40, Çarşamba 40, Samsun/ Şenyurt Mahallesi 150, Alaçam 35, Ladik Kayak Merkezi 58, Havza Yeşilalan Mahallesi 22, Salıpazarı 13, Terme 45 ve Kavak 33 cm. Kar kalınlıkları coğrafi yapıya göre değişiklikler gösteriyor.

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