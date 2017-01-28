29.01.2017 09:03:55

Samsun'da 'Huzur Türkiye-2' asayiş uygulaması sonuçları açıklandı

Türkiye genelinde ve aynı anda Samsun'da da düzenlenen 'Huzur Türkiye-2' adlı asayiş uygulamasının sonuçları açıklandı.

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Türkiye genelinde ve aynı anda Samsun'da da düzenlenen "Huzur Türkiye-2" adlı asayiş uygulamasının sonuçları açıklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye genelinde olduğu gibi dün akşam saat 19.30-23.30 saatleri arasında aynı anda Samsun'da da "Huzur Türkiye-2" adlı asayiş uygulaması düzenlendi. 92 kara, 1 deniz olmak üzere 93 ekibin katıldığı uygulamada 785 polis görev aldı. Asayiş uygulamasında 5 bin 50 kişinin kimlik soruşturması yapıldı. 7'si aranan şahıs olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. 19 kişiye adli işlem yapıldı. 819 araç kontrol edildi. 20 araç sürücüsüne 15 bin 904 lira para cezası yazılırken, 4 araç trafikten men edildi. 245 umuma açık işyeri kontrol edildi. 2 işyerine cezai işlem yapıldı. 1 tabanca, 1 tüfek, 90 mermi, 5 kesici alet, 7 adet uyuşturucu hap, 3 gram esrar ile bir miktar bonzai ele geçirildi.