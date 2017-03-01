01.03.2017 12:12:06
Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu
Kapatılan FEZA Koleji çalışanı 6 şüpheli 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındıSamsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan FEZA Koleji çalışanı 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda kapatılan FEZA Koleji çalışanı 6 şüpheli gözaltına alındı.
Terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edilen zanlılar emniyete götürüldü.