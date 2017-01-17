17.01.2017 21:32:06

Samsun'da FETÖ'den 3 tutuklama

Samsun ile birlikte 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonlarında gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun ile birlikte 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonlarında gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin Samsun merkezli Ankara ve Kırıkkale illerini de kapsayan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 gün önce 23 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlardan 5'i 4 gün önce çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı.Sorguları tamamlanan aralarında ihraç olan öğretmen, esnaf, mali müşavir, iş adamı, memur ve öğrencilerden oluşan 13 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.K., Ö.E. ve İ.B. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyon kapsamında gözaltında bulunan 5 kişinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.