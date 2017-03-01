01.03.2017 21:06:20

Samsun'da FETÖ'den 10 tevkif, 11 adli kontrol

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 21 kişiden 10'u tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 21 kişiden 10'u tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 gün önce Samsun il merkezi ile Çarşamba, Kavak, Vezirköprü ve Alaçam illerinde 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştıkları öğrenilen ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları iddia edilen 21 kişiyi gözaltına almıştı.Samsun Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 21 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 10 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 11 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.