10.02.2017 13:06:43

Samsun'da dumansız hava sahasına destek yürüyüşü

Samsun Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü' nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

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Samsun Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" nedeniyle yürüyüş düzenlendi.İstiklal Caddesi'ndeki Verem Savaş Dispanseri önünden başlayan yürüyüş, Osmaniye Caddesi üzerinden geri dönüş yapılarak başlama noktasında son buldu. Samsun Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş sonrası vatandaşlar dumansız hava sahasına sahip olmaları konusunda bilgilendirildi. Bazı vatandaşlara ise nikotin ölçümü yapıldı."Özellikle kapalı alanlarda sigara içilmemeli"Program sonrası konuşma yapan Samsun Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle yürüyüş düzenledik. Bilindiği üzere sigara başta kanser olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Özellikle kapalı alanlarda sigara içilmemelidir. Vatandaşlarımız kapalı alanlarda sigara içenleri 'ALO 184' hattını arayarak ve ya telefonlarına 'Yeşil dedektör' uygulamasını indirerek ihbarda bulunabilirler. Biz Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.