11.02.2017 09:01:31

Samsun'da doğal gaz kesintisi

SAMGAZ Genel Müdürü Yılmaz Kolsan, dış kurumlar tarafından doğal gaz hatlarına verilen zarar dolayısıyla şehir merkezinde doğal gaz kesintisi yaşandığını söyledi.

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SAMGAZ Genel Müdürü Yılmaz Kolsan, dış kurumlar tarafından doğal gaz hatlarına verilen zarar dolayısıyla şehir merkezinde doğal gaz kesintisi yaşandığını söyledi.SAMGAZ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. şehir genelinde yaşanacak doğal gaz kesintileri ile ilgili sabahın erken saatlerinde açıklama yayınladı. Genel Müdür Yılmaz Kolsan, hastane ve benzeri özel durumu olan tesislerde kesinti yaşanmaması için çalışmaların başlatıldığı belirterek internet sitesinde şu açıklamalarda bulundu:"11 Şubat tarihinde saat 03.30 saatinde Kirazlık mevkisinde dış kurumlar tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları esnasında 20 çelik ana doğal gaz hattına hasar verilmiştir. Verilen hasar sebebiyle 20' çelik ana doğal gaz hattında zedelenme meydana gelmiş ve doğal gaz kaçağı oluşmuştur. Şehir genelinde doğal gaz kesintileri yaşanmaktadır. Hastane ve benzeri özel durumu olan tesislerde kesinti yaşanmaması için çalışmaların başlatıldığı bildirilmiştir. 16 Aralık 2016 tarihinde yaşadığımız doğal gaz hasarında gerekli bilgilendirme ve açıklamalar yapılarak konunun önemine dikkat çekilmiştir. Ancak bugün aynı sorunun tekerrür etmesi maalesef üzüntü vericidir. Doğal gaz hattına 03.30 saati itibariyle verilen hasara ivedilikle müdahale edilmiş olup doğal gaz arzının sağlanması amacıyla çalışmalar kesintisiz bir şekilde sürdürülmektedir. Hasarın gün boyu süreceği öğrenilmekte olup, gelişmeler internet sayfamız aracılığıyla bildirilecektir."