Samsun'da deniz kenarında erkek cesedi bulundu

07.05.2017 12:13:58
Samsun'da deniz kenarında erkek cesedi bulunduSamsun'un Bafra ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.
Koşu köyü yakınlarında deniz kenarında hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekibinin incelemesinde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, cesedin 67 yaşındaki Mevlüt Erzanoğlu'na ait olduğunu tespit etti.
Erzanoğlu'nun cenazesi, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.