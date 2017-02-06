06.02.2017 20:17:26

Samsun'da DEAŞ şüphelisi 12 Iraklıya adli kontrol

Samsun'da polisin 6 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 gün önce gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen Irak uyruklu 12 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun'da polisin 6 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 gün önce gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen Irak uyruklu 12 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda İlkadım ve Canik ilçelerinde bulunan 6 ayrı adrese 6 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlemiş, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılarını olduğu iddia edilen 1'i kadın 12 Irak vatandaşı gözaltına alınmıştı.TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 12 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 12 kişi saat 20.00 sıralarında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.