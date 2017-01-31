31.01.2017 13:42:48

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Samsun'da polisin 6 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı

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Samsun'da polisin 6 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda İlkadım ilçesinde bulunan 6 ayrı adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 1'i kadın 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(Muammer Ay / İHA)