03.02.2017 21:16:42

Samsun'da ByLock'tan 4 kişi gözaltına alındı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen kapatılan Canik Başarı Üniversitesinde memur H.A.B., halkla ilişkiler tanıtım elemanı M.Ö., öğretim elemanı M.Y. ile Terme ilçesindeki Sakarya Dersanesinde öğretmen olan G.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.H.A.B., M.Ö. ve M.Y.'nin daha önceki operasyonlarda gözaltına alındıkları ancak mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.