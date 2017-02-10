11.02.2017 03:54:33

Samsun'da ByLock'tan 21 polis tutuklandı

Samsun merkezli İstanbul, Tokat ve Sivas illerinde düzenlenen operasyonda FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ileri sürülerek adliyeye sevk edilen 28 polisten 21'i tutuklanırken, 7 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun merkezli İstanbul, Tokat ve Sivas illerinde düzenlenen operasyonda FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ileri sürülerek adliyeye sevk edilen 28 polisten 21'i tutuklanırken, 7 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun'un merkez ilçeleri ile Çarşamba, Bafra ve Ayvacık ilçeleri ile İstanbul, Tokat ve Sivas illerini kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlemişti. 28 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 emniyet amiri, 1 komiser, 5 komiser yardımcısı ve 21 polis memurundan oluşan daha önce meslekten ihraç olan 28 polis gözaltına alınmıştı.FETÖ'nün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları ileri sürülen 28 polis, KOM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Gün boyu devam eden ve gece geç saatlere kadar süren mahkemede emniyet amiri A.A.(45), komiser T.D.(45), komiser yardımcıları S.Ö.(27), F.C.(42), O.A.(31), M.Y.(37) ile polis memurları A.K.(43), R.K.(47), D.A.(49), H.K.(46), F.T.(45), Y.V.(41), E.Ç.(45), A.C.K.(34), A.A.(35), T.O.(36), R.K.(31), F.K.(48), S.K.(47), M.Ç.(35) ve Ü.S.(44) tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, komiser yardımcısı A.A.(38) ile polis memurları M.K.(46), A.Ö.(45), H.F.B.(33), F.C.(38), S.Ç.(48) ve S.K.(34) mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.