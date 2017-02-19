19.02.2017 19:48:37

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan kardeşler hastanelik oldu

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralanarak hastanelik oldu.

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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralanarak hastanelik oldu.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde bulunan bir çay ocağından meydana geldi. Bıçaklı saldırıya uğrayan Cafer Ç.(43) ile kardeşi Cüneyt Ç.(38) çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kardeşler tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.