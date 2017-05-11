11.05.2017 17:52:22
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki O.Ç., bacağından yaralandı. Ailesi tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran O.Ç., tedavi altına alındı. Yaralı, kendisini B.Y.'nin (16) bıçakladığını ileri sürdü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk yaralanarak hastanelik oldu.Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki O.Ç., bacağından yaralandı. Ailesi tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran O.Ç., tedavi altına alındı. Yaralı, kendisini B.Y.'nin (16) bıçakladığını ileri sürdü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.