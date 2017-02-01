01.02.2017 18:09:11

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan O.G.(32) her iki bacağının 3 yerinden yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen R.S., olaydan sonra kaçtı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.