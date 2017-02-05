05.02.2017 18:24:59

Samsun'da bıçakla ağır yaralamaya tutuklama

Samsun'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralamak suçundan adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Samsun'da bir kişiyi bıçakla ağır yaralamak suçundan adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.(42) ile S.S.(22) birlikte alkol alırken aralarında çıkan tartışmada karşılıklı olarak birbirlerini bıçakla yaraladılar. M.G. bacağından, S.S. ise kasığından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Ağır yaralanan S.S. ameliyata alındı. Olaydan sonra kaçan M.G. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.