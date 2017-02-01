01.02.2017 17:59:20

Samsun'da aranan 44 şahıs gözaltına alındı

Samsun'da polisin 152 adrese yaptığı baskında çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 44 kişi gözaltına alındı.

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Samsun'da polisin 152 adrese yaptığı baskında çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 44 kişi gözaltına alındı.Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde ülke genelinde olduğu gibi Samsun'da da polis aranan şahısların yakalanmasında etkinliğinin artırılması ve süratle adalete teslim edilmesinin sağlanması için bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri ile merkez ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli ekiplerden oluşan 96 ekip ve 334 polis 152 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 44 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir evde ise 1 adet pompalı tüfek ve 13 adet fişek ele geçti.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.