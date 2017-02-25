26.02.2017 12:39:45

Samsun'da 8 iş yerinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Samsun'da 2 ay içinde 8 ayrı iş yerinden geceleyin hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandılar.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Samsun'da 2 ay içinde 8 ayrı iş yerinden geceleyin hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandılar.Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, son 2 ay içinde Canik ilçesinde 2, İlkadım ilçesinde ise 6 olmak üzere toplam 8 ayrı iş yerinin geceleyin kilitlerini keserek, telefon, sigara, para, televizyon ve elektronik malzeme çaldıkları iddia edilen M.B.(52) ve G.A.'yı (29) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.