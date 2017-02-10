10.02.2017 16:12:01

Samsat'ta sulu tarım için hazırlıklar tamamlanıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bu yıl sulu tarım yapılabilmesi için hazırlıkların devam ettiği ve kanalla su verilmesinin önünde hiçbir engel olmadığı bildirildi.

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bu yıl sulu tarım yapılabilmesi için hazırlıkların devam ettiği ve kanalla su verilmesinin önünde hiçbir engel olmadığı bildirildi.Samsat Kaymakamlığı Toplantı Salonunda, Kaymakam Yusuf Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum amirleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar, Sulama Birliği Başkanı Mustafa Fırat ve Ziraat Odası Başkanı Bülent Fırat katıldı.Toplantıda ilk sözü alan Samsat Sulama Birliği Başkanı Mustafa Fırat, pompaj istasyonunda devam eden bakım onarım çalışmalarının tamamlandığını ve sistemin çalışır bir durumda kendilerine teslim edildiğini belirterek, kanallara istedikleri zaman su verilebileceğini ifade etti.Başkan Fırat, "Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği adına elektrik abonesi çıkarıldı. Pompalarımız çalışır duruma getirildi. Kanallara deneme amaçlı olarak birkaç kez su verildi. Artık sulu tarım için önümüzde hiçbir engelimiz yok. Bu yıl ilçemizde yeterli yağış olmadığı için ekili hububatların bile sulanması gerekebilir. Bunun içinde hazırlıklarımız tamamlandı. Bizim de Birlik olarak planlamalarımızı daha iyi yapabilmemiz için çiftçilerimizden ricamız bir an önce ne kadar sulama yapacakları ile ilgili olarak beyannamelerini vermeleridir" şeklinde konuştu.Daha sonra konuşan Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım ise sulu tarımın Samsat ekonomisi için tek çare olduğunu ve geçmişte yaşanan bazı olumsuzlukların aşılmaya çalışıldığını belirterek, yeniden pompaj istasyonunun devreye girmesi şansının çok iyi kullanılması gerektiğini belirtti.Kaymakam Yıldırım, "Devletimiz çok ciddi ödeneklerle ilçemizde sulu tarım yapılabilmesi için pompa istasyonu kurmuş ve devreye koymuştur. Bununla da kalmayıp Güneş Enerjisi Santralinin (GES) devreye konularak bedava denecek kadar ucuz bir maliyetle arazilerimizin sulanmasına imkan sağlamıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz adına elektrik abonesi alarak vatandaşlarımızın mağduriyeti önlenmiştir. Yani Devletimiz üzerine düşün bütün görevleri yapmıştır. Şu anda sulamanın önünde bir engel görünmüyor. Bu şansın çok iyi kullanılması ve sulamanın sürekli hale getirilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor" dedi.