10.02.2017 11:23:51

Samsat Kaymakamı Yıldırım eğitimcilerle buluştu

Adıyaman'ın Samsat İlçesinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 2. dönem başı öğretmenler toplantısı gerçekleştirildi.

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Adıyaman'ın Samsat İlçesinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 2. dönem başı öğretmenler toplantısı gerçekleştirildi.Samsat Kaymakamlığı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, şube müdürleri, okul müdür ve müdür yardımcıları ile ilçede görev yapan bütün öğretmenler katıldı.Burada bir konuşma yaparak teknik bilgiler sunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Samsat ilçesindeki okullarda fiziki olarak bir bahar dönemi yaşandığını, okul ve öğretmen bakımından eksiklerinin yok denecek kadar az olduğunu söyledi.Akın, "Geçen yıla göre TEOG sınavlarında yaklaşık 30 puanlık bir artış sağlanmıştır. Öğretmenlerimiz gayret ederek her geçen gün hedeflenen başarıyı biraz daha zorlamaktadırlar. Fiziki olarak okullarımız çok iyi durumda. Eksikliklerimizi de süratle gidermeye çalışıyoruz. Samsat'ın iki kurtuluş yolu vardır. Biri sulu tarım diğeri ise eğitimdir. Eğitim, elbette ki her şeyin ötesinde olmazsa olmazımızdır. Eğitim bir meslek sahibi olmanın ötesinde kaliteli, donanımlı insan yetiştirilme sanatıdır. 15 Temmuz günü eğitimli, bilgili ve cesur insanların nasıl da hainliklere karşı canı pahasına dik duruşlarını gördük. İşte bu zihniyette insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizin araç, gereç ve materyal ihtiyaçlarını da gidermekteyiz. Sayın Kaymakamımız bu konuda ve diğer bütün konularda desteklerini esirgememektedirler. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim döneminin hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım ise yaptığı konuşmasında, kısa bir süre önce bütün okulları gezdiğini, genel durumun iyi olduğunu ve güzel bir hava yakalandığını belirterek, bunun devam etmesini istedi.Kaymakam Yıldırım, "Ben eğitime çok büyük önem veren bir insanım. Okul gezilerimde sizlerden gördüğüm şevk benim de şevkimi arttırdı. Eğitimciler arasındaki bu işbirliği ve diyalogu sağlayan idarecilerimiz ve bütün hepinize teşekkür ediyorum. Okul, aile, öğrenci diyalogunun da yine iyi olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. Kırsaldaki velilerin ilgisi size yetersiz gelebilir. Bu çok normaldir. Bunu giderecek olan da yine sizlersiniz. Daha iyi bir performans ile okullarımız arasındaki tatlı rekabeti aşarak il genelindeki diğer okullarla bir yarış içerisine girmemiz ve başarı sağlamamız gerekiyor. Gerek okulun genel temizliği, gerekse de kişisel temizliğe dikkat ederek, öğretmen ve öğrenciye yakışır bir kıyafetle, daha güzel ve rahat bir ortamda eğitim vermemiz verimi arttıracaktır. Samsat ilçemiz genel olarak fakir ailelerin yaşadığı bir yerdir. Gözümüzden kaçan, bizlere ulaşmakta zorluk çeken ve mağdur olan öğrencilerin derhal bize bildirilmesini istiyoruz. Öğretmenlerimiz birer yaşam koçu gibi davranarak öğrencilerimizi fenni ilimlerin yanında ahlaken ve ruhen de yetiştirmelidirler. Tekrar 15 Temmuz'lar yaşamamak için çok daha kaliteli bir eğitim vermek zorundayız. Ben bu duygu ve düşünceler ile 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 2. döneminin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize huzur, sağlık ve başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.