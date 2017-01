30.01.2017 10:23:36

Şampiyonluğa koşuyorlar

Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 1911 Çerkezköyspor, erteleme maçında şampiyonluk yarışındaki en ciddi rakibi Kapaklıspor ile deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz oynadığı üstün oyun ile sahadan 2-0 gibi net skorla ayrılırken, maçın yıldızı kurtardığı üst üste şutlarla 1911 Çerkezköysporlu kaleci Sedat Çolak oldu. Maçın bitiş düdüğü ile beraber 1911 Çerkezköysporlu oyuncular Kapaklı sahasında taraftarı ile galibiyetin tadını doyasıya çıkardılar.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 1911 Çerkezköyspor, erteleme maçında şampiyonluk yarışındaki en ciddi rakibi Kapaklıspor ile deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz oynadığı üstün oyun ile sahadan 2-0 gibi net skorla ayrılırken, maçın yıldızı kurtardığı üst üste şutlarla 1911 Çerkezköysporlu kaleci Sedat Çolak oldu. Maçın bitiş düdüğü ile beraber 1911 Çerkezköysporlu oyuncular Kapaklı sahasında taraftarı ile galibiyetin tadını doyasıya çıkardılar.Kapaklı Stadın'daki mücadeleye ev sahibi Kapaklıspor sahaya Semih, Tolga Aşçı, Semih Çelik, Hüseyin, Tuna, Çağatay, Serdar, Eray, İbrahim, Gökay ve Gençağa 11'i ile çıktı. 1911 Çerkezköyspor ise Sedat Çolak, Doğukan, Mücahit, İsmail İnan, Nail, Selçuk, Metin, Ali Rıza, Hakan Tice ve Deniz Sert 11'i ile çıktı.Mücadelenin ilk 45 dakikasında her iki takımda oyunu dengede tutmak istese de, 1911 Çerkezköyspor rakip kalede etkili pozisyonlar buldu. Dakikalar 27'yi gösterdiğinde 1911 Çerkezköyspor serbest vuruş organizasyonundan kazandığı gol hakemin ofsayt gerekçesi ile gol değeri kazanmazken, hakeme oyuncular ve teknik heyet cephesinden tepkiler geldi. Karşılaşmanın 31. dakikasında ise Kapaklıspor savunmasının kaleciye geri pasını iyi takip eden 1911 Çerkezköysporlu Ali Rıza, şık bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.İkinci 45 dakikada Kapaklıspor, beraberlik için 1911 Çerkezköyspor kalesine yüklendi. Kapaklıspor, bulduğu net pozisyonlarda 1911 Çerkezköyspor kalecisi Sedat Çolak'ı geçmeyi başaramadı. 'Kedi' lakaplı Sedat Çolak, üst üst net gol fırsatlarına izin vermezken, 1911 Çerkezköyspor yakaladığı kontra ataklarla ikinci golü aradı. Maçta dakikalar 71'i gösterdiği Kapaklıspor ceza alanı önünde gelişen pozisyonu iyi takip eden ve topu kazanan Deniz Sert, ceza alanı çaprazından sert şutu filelerle buluştu ve 1911 Çerkezköyspor 2-0 öne geçti.Maçın bitiş düdüğü ile beraber 1911 Çerkezköyspor'lu oyuncular taraftarı ile galibiyet coşkusunu yaşarken, Kapaklıspor'lu taraftarların kötü tezahüratları maç gözlemcisi tarafından not alındı.Maçın ardından konuşan 1911 Çerkezköyspor Kulübü Başkanı Murat Narçın, aldıkları galibiyetin önemli olduğunu kaydederek, bu sezon her şeye rağmen şampiyon olacaklarını vurguladı.