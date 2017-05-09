10.05.2017 00:01:51

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Juventus

Juventus, Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Monaco'yu 2-1 mağlup ederek ilk finalist oldu.

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Monaco'yu deplasmanda 2-0 yenen Juventus, rövanş maçında Fransız rakibini Torino'da ağırladı.

İTALYAN EKİBİ DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Hızlı başlayan mücadelede iki takım da önemli pozisyonlar yakaladı. Mbappe'yle bir kez kaleyi yoklayan Monaco, tur için erken gol bulmaya çalışsa da bir türlü meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı.

İlerleyen dakikalarda oyunu dengeleyen ev sahibi Juventus, Mandzukic ve ilk yarının son dakikasında Dani Alves'in golleriyle devreye 2-0 önde girdi.

JUVE KAZANMAYI BİLDİ

İkinci yarıda skor avantajıyla rahat bir oyun sergileyen Juventus, rakibine fazla pozisyon şansı vermedi. Karşılaşmanın 69. dakikasında sahneye çıkan sezonun yıldız ismi Mbappe, Monaco adına maçtaki tek gole imza attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 Juventus'un üstünlüğüyle tamamlandı.

İLK FİNALİST JUVENTUS

Bu skorun ardından Juventus Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalist oldu. İtalyan ekibi yarın oynanacak Real Madrid-Atletico Madrid maçının tur atlayanıyla finalde karşılaşacak.