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'Şampiyonlar Ligi kupasını Türkiye'ye getireceğiz'
11.05.2017 12:04:31

'Şampiyonlar Ligi kupasını Türkiye'ye getireceğiz'

Halkbank Kulübü Başkanı Süleymanoğlu:- 'Daha iyi konsantre olursak, oyuncu tercihlerini daha iyi yapar, takım olma adına daha fazla gayret gösterirsek, Avrupa şampiyonu olmamanın imkanı yok'- 'Kadınlarda Avrupa'nın zirvesine çıkmak daha kolay, erkeklerde ise zor'- 'Gerçekten çok zor bir sezon geçti'

MEHMET FATİH DUMAN - Voleybol Efeler Ligi'nde sezonu zirvede tamamlayarak üst üste ikinci, toplamda ise sekizinci şampiyonluğuna ulaşan Halkbank Kulübünün başkanı Selahattin Süleymanoğlu, hedeflerinin bir gün Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu söyledi.

Selahattin Süleymanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası alanda başarılara odaklandıklarını belirterek, "İnşallah CEV Şampiyonlar Ligi kupasını bir gün Türkiye'ye getireceğiz." dedi.

Kadro oluştururken yerli ve yabancı planlamasının doğru yapılması halinde, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşılabileceğini anlatan Süleymanoğlu, "CEV Kupası'nı 2013 yılında aldık. CEV Şampiyonlar Ligi'nde de 2014 yılında final oynadık. Sonraki senelerde hep Dörtlü Final'in ucundan döndük. Demek ki bizde bu kültür var. Daha iyi konsantre olursak, oyuncu tercihlerini daha iyi yapar, takım olma adına daha fazla gayret gösterirsek, Avrupa şampiyonu olmamanın imkanı yok. Şampiyonlar Ligi kupasını mutlaka getireceğiz." diye konuştu.

Erkek voleybolunda biraz da sabırlı olmanın gerektiğine dikkati çeken Süleymanoğlu, "Gerçekten çok iyi gençler yetişiyor. 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısı ortada. Bunlar önemli göstergeler. Kendi altyapımıza da bakıyorum, milli takımın geleceğinin çok daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


- "Kadınlarda Avrupa'nın zirvesine çıkmak daha kolay"


Selahattin Süleymanoğlu, Türkiye'nin kadın voleybolunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kadın voleybolundaki başarılarımızı, gücümüzü tüm dünya biliyor. Erkekler seviyesinde başarılar olur ama önce yerli oyuncularımız iyi olmak zorunda. İnanıyorum ki yerli oyuncularımız da belli bir seviyeye ulaştı. Mesela Burutay Subaşı bu sezon gerçekten muhteşem oynadı. Üzerine koyarak devam edecek. Kadınlarda Avrupa'nın zirvesine çıkmak daha kolay, erkeklerde ise zor. Erkeklerde güçlü takım sayısı fazla. Kadınlarda en üst seviyede VakıfBank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA gibi 3 Türk takımı var. Avrupa genelinde de toplasanız zaten bu seviyede 10 takım çıkar. Erkeklerde öyle değil. En az 15 üst seviye ve çok sert takım bulunuyor. Bu kategoride işler biraz daha zor. Demek ki biz de daha fazla çalışacağız. Transferlerimizi yerinde yapacağız."


- "Zor bir sezon geçti"


Süleymanoğlu, şampiyon olmalarına karşın sezonun kendileri için büyük bir mücadeleye sahne olduğunu anlatarak, "Gerçekten çok zor bir sezon geçti. Halkbank hep yukarılara oynayan bir takım ama sezon içinde 7. sıraya kadar geriledik. Bir dalgalanma oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Her zaman takıma inandığını ve güvendiğini ifade eden Süleymanoğlu, "Bu kadroyu inanarak kurduk. Sonrasında karşılıklı konuştuk, oyuncularımız da çalışarak forma girdi. Mutlu sona ulaştık ama bu süreçte çeşitli sıkıntılarımız oldu. Kimseye duyurmadan kendi içimizde çözdük. Sonuç da herkes için güzel oldu." şeklinde konuştu.

Sezon içinde yapmak zorunda kaldıkları antrenör değişikliğinin kendileri için kırılma noktası olduğunu vurgulayan Süleymanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Camilo Placi de takımı iyi çalıştırıyordu, kendisini yermek istemiyorum ancak bu bir uyum işi. Bu uyumu Slobodan Kovac ile daha çabuk yakaladılar. Ardından Kupa Voley'de finale çıkılması, takımın yukarı gittiğinin işaretiydi. Ben zaten bunu hissediyordum ve oyuncularımızla da paylaştım. Oyuncu psikolojisi farklı. Kazanmaya başlayınca, daha da iyi oluyorsunuz. Kaybetmeye başlayınca da daha çok aşağı düşüyorsunuz. Bu sıkıntıları giderdik ve sorasında 11 maçta 10 galibiyet aldık. Ligde şampiyon olduk."


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