09.05.2017 16:00:17

Şampiyonlar İznik'i Bursa'da temsil edecek

Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği okullararası futbol müsabakalarında Boyalıca İlkokulu ve Ortaokulu 3. küme minik ve küçük erkeklerde şampiyon oldu.

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Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği okullararası futbol müsabakalarında Boyalıca İlkokulu ve Ortaokulu 3. küme minik ve küçük erkeklerde şampiyon oldu.İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ı makamında ziyaret eden Boyalıca İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, başkana kupayı takdim edererk, İznik'i Bursa'da en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti. Başkan Osman Sargın, "İnanıyorum ki sizler Bursa'daki futbol müsabakalarında ilçemizi en güzelde şekilde temsil edeceksiniz. Sizlere derslerinizde ve spor etkinliklerinde başarılar diliyorum. Eğer inandıysanız her zaman başarırsınız. Önemli olan başarıya giden yolda ilerlemektir" dedi.