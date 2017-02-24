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Şampiyon okçular madalyalarını aldı
24.02.2017 11:56:51

Şampiyon okçular madalyalarını aldı

Beyoğlu'nda ata sporumuz olan okçuluğu genç nesillere öğretmek amacıyla düzenlenen Beyoğlu Okullar arası Okçuluk Turnuvası'nın ödül töreninde konuşan Başkan Ahmet Misbah Demircan, 'Ben inanıyorum ki Türkiye'nin ve Dünya'nın en önemli okçuları Okmeydanı'ndan çıkacak. 500 senelik bir okçuluk geçmişi olan Okmeydanı ve Beyoğlu'ndan çıkacak okçular, dünyadaki bütün müsabakalarda madalyaları alıp gelmeliler. Siz bu başarıların peşinde koşarken bizde üzerimize düşeni yapacağız'dedi.

Beyoğlu'nda ata sporumuz olan okçuluğu genç nesillere öğretmek amacıyla düzenlenen Beyoğlu Okullar arası Okçuluk Turnuvası'nın ödül töreninde konuşan Başkan Ahmet Misbah Demircan, "Ben inanıyorum ki Türkiye'nin ve Dünya'nın en önemli okçuları Okmeydanı'ndan çıkacak. 500 senelik bir okçuluk geçmişi olan Okmeydanı ve Beyoğlu'ndan çıkacak okçular, dünyadaki bütün müsabakalarda madalyaları alıp gelmeliler. Siz bu başarıların peşinde koşarken bizde üzerimize düşeni yapacağız"dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından ata sporumuz olan okçuluğu genç nesillere öğretmek amacıyla düzenlenen Beyoğlu Okullar arası Okçuluk Turnuvası tamamlandı. 5 ve 6. sınıflar Küçük Kız, Küçük Erkek, 7. ve 8. sınıflar Yıldız Kız, Yıldız Erkek olmak üzere 4 farklı kategoride düzenlenen turnuvada Öğrenciler hedefi tutturmak için kıyasıya yarıştı. Turnuvada dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları da aynı gün düzenlenen törenle takdim edildi. Okçular Vakfı'nda düzenlenen Okçuluk Turnuvası Ödül Töreni'ne Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve Beyoğlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cebrail Karakaş'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

40 bin öğrenciye daha okçuluk eğitimi verildi

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beyoğlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Okçular Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Okçuluk Eğitimlerine bu eğitim döneminde yaklaşık 40 bin öğrenci katıldı. Beyoğlu'ndaki ortaokul öğrencileri, kendi okullarında beden eğitimi ders saatlerinde katıldıkları eğitimler ile okçuluğun esaslarını öğrendiler. Altı hafta süren okçuluk eğitimlerinde üstün başarı göstererek turnuvaya katılma hakkı kazanan Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokuku, Dr.Tevfik Sağlam Ortaokulu, Orbay Ortaokulu, Cemal Artüz Ortaokulu ve Kadımehmet Ortaokulu öğrencileri hedefi tutturmak için kıyasıya yarıştı.

"Hangi işi yaparsak yapalım hedefe odaklanmak çok önemli"

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sultan Fatih Han'ın İstanbul'u fethetmeden önce ordusuyla sabah namazını Okçular Tekkesinde kıldığını hatırlatarak "Bundan 500 sene evvel uçak, top, tüfek yoktu. Fetihleri ok atarak yaparlardı. Okçuluk bu anlamda çok kıymetli. Okçulukla ilgili bir diğer husus da hem dikkatli olmamızı sağlıyor, hem de hedefi kalbinden vurmamızı öğretiyor. Hayatımızda hangi işi yaparsak yapalım hedefe odaklanmak çok önemli. Dolayısıyla okçuluk bize sadece sportif bir egzersiz vermiyor, hayatımızda işlerimizle ilgili ne yapmamız ve nasıl yaklaşmamız gerektiğini de bize öğretiyor" dedi.

"Türkiye'nin ve dünyanın en önemli okçuları Okmeydanı'ndan çıkacak"

Başkan Demircan, "Beyoğlu'nda yaşayan çocuklar için okçuluk yaşadığımız yerin geleneğinde var. Bu öyle bir spor ki belki de futboldan önce vardı. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin ve Dünya'nın en önemli okçuları Okmeydanı'ndan çıkacak. 500 senelik bir okçuluk geçmişi olan Okmeydanı ve Beyoğlu'ndan çıkacak okçular Dünya'daki bütün müsabakalarda madalyaları ve ödülleri alıp gelmeliler. Siz bu başarılar peşinde koşarken bizde üzerimize düşeni inşallah yapacağız. Zaten Okçular Vakfı'nın kuruluş nedeni de budur. Bende bu işe katılan ve derece elde eden tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Turnuvada dereceye giren okullar şöyle;

Küçük Kızlar Kategorisinde Dr. Tevfik Sağlam Ortaokulu birinci, Cemal Artüz İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu. Küçük Erkekler Kategorisinde ise, Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu birinci olurken, Cemal Artüz İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Kadımehmet Ortaokulu da üçüncü oldu.

Yıldız Kızlar Kategorisinde Dr. Tevfik Sağlam Ortaokulu birinci, Orbay Ortaokulu ikinci, Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu üçüncü olurken, Yıldız Erkekler Kategorisinde de Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu birinciliği, Cemal Artüz İmam Hatip Ortaokulu ikinciliği, Kadımehmet Ortaokulu ise üçüncülüğü elde etti.
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