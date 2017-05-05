06.05.2017 15:23:07

Şampiyon güreşçiler yurda döndü

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Serbest ve Kadın Güreş Milli takımları, İstanbul'a geldi- Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül: 'Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda bir sakatlık yaşamıştım. O yüzden orada başarısız oldum ama bu sene emaneti geri aldım'- Milli güreşçi Yasemin Adar: 'Zor maçlardan alnımın akıyla çıktım'

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Serbest ve Kadın Güreş Milli takımları, İstanbul'a geldi.

Güreş milli takımını, Atatürk Havalimanı'nda sporcuların aileleri ve yakınları alkışlarla karşıladı.

Erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya alarak kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Taha Akgül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda bir sakatlık yaşamıştım. O yüzden orada başarısız oldum ama bu sene emaneti geri aldım. Dört Avrupa şampiyonluğum vardı, bu beşincisi oldu. Serbest güreş tarihinde bu bir rekor. Şu anda son Avrupa, son dünya ve son olimpiyat şampiyonu sporcuyum." diye konuştu.

Serbest Güreş Milli Takımı'nın Sırbistan'da önemli bir başarı elde ettiğini belirten milli güreşçi, "Serbest takımımız 3 altın, 2 bronz madalya kazandı. 24 yıl sonra böyle bir başarı yakalayabildik ve takım sıralamasında üçüncülüğü elde ettik. Bu küçümsenmeyecek bir başarıdır. Serbest takım olarak 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 5 madalya sözü veriyorum. Jenerasyonumuz değişti ve bütün sıkletlerde şampiyonluğa adayız." ifadelerini kullandı.





- Yasemin Adar: "Zor maçlardan alnımın akıyla çıktım"





Kadınlar 75 kiloda Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar ise zorlu mücadeleden başarılı bir şekilde çıktığını dile getirdi.

Geçen yıl elde ettiği başarıyı tekrarladığını hatırlatan Yasemin, "Teknik ekibimiz ve arkadaşlarımla beraber daha iyi başarılar kazanacağımıza inanıyorum. Benim için zor bir gruptu. Zor maçlardan alnımın akıyla çıktım. Türk milleti bizi destekledi. Bize dua ettiler, bunu her zaman hissettim. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşımızı dinletmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



