Şampiyon Emir'e eğitim desteği

Ödünç ayakkabıyla rekorla Türkiye şampiyonu olan Emir İlbasan'a kapıları sonuna kadar açan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, sporcuya doğum gününde unutamayacağı bir hediye verdi.

Ödünç ayakkabıyla rekorla Türkiye şampiyonu olan Emir İlbasan'a kapıları sonuna kadar açan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, sporcuya doğum gününde unutamayacağı bir hediye verdi.Öğretmeninden aldığı ödünç ayakkabıyla katıldığı ilk turnuvada 100 metreyi 12,13 saniyelik derecesiyle rekor kırarak Türkiye şampiyonu olan Emir İlbasan, tüm dikkatleri üzerine çekti, ülke gündemine oturdu. Genç atlete her türlü desteği veren Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, sporcuyu Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesine aldı. Kulüp sporcusu olarak katıldığı ilk turnuva U16 Salon Atletizm Tükiye Şampiyonasında 60 metreyi 7,65 saniyede ve 200 metreyi de 24,37 saniyede koşarak Türkiye şampiyonu olan Emir iki altın madalya kazandı. Başarılı performansıyla göz dolduran şampiyon atlet, milli takım markajına alındı. Sporcu, 2024 Olimpik Hazırlık Milli Takım Kampına davet edildi.Kendisine verilen desteği sonuna kadar hak ettiğini başarılarıyla gösteren Emir'e Başkan Şenol, doğum günüde unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Emir için fırsat kapılarını sonuna kadar açan Şenol, sporcunun daha iyi koşullarda eğitim ve spor hayatına devam etmesi için büyük bir fırsat yarattı.Tam burslu kaydı yapıldı"Destek bulamazsam maddi imkansızlıklar yüzünden atletizme devam edemeyecektim" diyen Emir İlbasan'a sahip çıkan Şenol, sporcunun eğitim hayatına Kent Kolejinde tam burslu devam etmesinin yollarını açtı. Başkan Halil İbrahim Şenol, "Emir'in hikayesini duyunca çok etkilendik ve desteklemek istedik" diyen Kent Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Hızır Murtezaoğlu ve Kent Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi, Eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan'ı şampiyon atlet Emir İlbasan, anne Gülten İlbasan ve baba Yaşar İlbasan ile bir araya getirdi. Şenol'un makamında gerçekleşen görüşmede, "Çocuğumuzla gurur duyuyoruz. Eğitim hayatında da başarılı olmasını istiyoruz" diyen ailenin onayı alınarak Emir'in tam burslu olarak Kent Koleji'ne kaydı yapıldı.Gaziemir'deki yetenekli sporcuların keşfedilerek spora kazandırılması için özel çaba harcadıklarının altını çizen Başkan Şenol, "Genç sporcumuz Emir; azmiyle, yeteneğiyle, başarı öyküsüyle her türlü desteği hak ediyor. Gençlerimizi desteklememiz lazım. Çünkü ülkemizin geleceği onların ellerinde. Kolejlerimizin desteğiyle bir proje geliştirip Emir gibi başarılı sporcuları keşfederek onları geleceğe taşımalıyız. Sporun yanında, eğitimde çok önemli bu anlamda kolejlerin destek vermesi büyük önem arz ediyor. Şampiyonumuz Emir'e sahip çıkan Kent Koleji'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.Emir, Umut Tayer'e emanetBaşarıyla devam ettiği okul hayatını kolejde sürdürecek Emir'in spor yaşantısı da okul tarafından özel olarak planlanacak. Genç atletin spor hayatını 2 dünya, 2 Avrupa, 28 Türkiye şampiyonluğu ve 23 Türkiye rekoru bulunan atlet Umut Tayer planlayacak. Gaziemir'in milli projesi olarak adlandırılan Emir'in antrenmanından uykusuna, yediğinden içtiğine kadar hayatının her aşaması Umut Tayer'in kontrolünde olacak. Emir'in potansiyelinin uluslararası çapta olduğunun altını çizen Tayer, sporcunun en üst seviyeye çıkması için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti.