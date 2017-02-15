15.02.2017 14:26:38

Samiri Yahudileri Hahamı: Ezana karşı çıkmak büyük bir cürümdür

Samiri Yahudileri Hahamı Hüsnü Vasıf Es-Samiri, İsrail'e tepki gösterdi.

AA'dan Eshat Fırat ve Turgut Alp Boyraz'ın haberine göre Filistin'de yaşayan Samiri Yahudileri İsrail'in ezanı yasaklama girişimine tepki göstererek Müslümanlara destek verdi.

Batı Şeria'nın Nablus kentinde yaşayan Samiri Yahudileri Hahamı Hüsnü Vasıf Es-Samiri, İsrail meclisindeki (Knesset) yasama komisyonunun, sabah ezanın hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını onaylaması ile ilgili konuştu.

Samiri şunları söyledi:

Din özgürlüğü Allah tarafından insanlığa bahşedilmiş bir özgürlüktür ve kimsenin buna müdahaleye hakkı yoktur. Ayrıca Ezan, tekbir ve tazimden ibarettir. Alemlerin Rabbi olan Allah'ı yüceltme nidasıdır. Buna karşı çıkmak büyük bir cürümdür.

Biz Samiri Yahudileri olarak ezanın yükselmediği bir yerde kendimizi güvende hissedemeyiz, Allah'ın adının yüceltilmediği topraklarda kendimizi büyük bir tehlikede addederiz. Hiçbir beşerin Allah'ı yücelten nidaya müdahale hakkı olamaz. Dolayısıyla biz Ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanması durumuna tamamen karşıyız. Bizim insanlık ailesi olarak, Beni İsraililer, Hristiyanlar ve Müslümanlar olarak Allah'ı zikretmeye ihtiyacımız var, özellikle de bu zor günlerde. Biz kesinlikle buna karşıyız ve bunu asla mazur görmeyiz.

Allah'ın adını yüceltmek ve O'na saygı duymak Yahudi, Hristiyan ve Müslümanların da ortak inanç esasıdır. Bir kez daha İslam'ın bu azim şiarına yapılacak her türlü müdahaleyi kınadığımızı ifade etmek istiyorum.

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