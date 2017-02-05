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Şamil Tayyar, MÜSİAD Konya Şubesi'nin konuğu oldu
05.02.2017 11:05:33

Şamil Tayyar, MÜSİAD Konya Şubesi'nin konuğu oldu

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından bin 211'incisi düzenlenen Cuma Konferanslarına bu hafta AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar konuk oldu.

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından bin 211'incisi düzenlenen Cuma Konferanslarına bu hafta AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar konuk oldu.

MÜSİAD Konya Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansta konuşan Şamil Tayyar, 15 Temmuz Darbe girişimi ve referanduma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konferansa çok sayıda MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, "MÜSİAD'ın kurulduğunu günden bugüne kadar her hafta düzenlediğimiz Cuma konferanslarımızda şehrimizin ve ülkemizin gündemini değerlendiriyoruz. MÜSİAD Konya Şubesi'ndeki yeni dönemde ilk konuğumuz olan Sayın Milletvekilimiz Şamil Tayyar beyi ağırlamaktan son derece mutluyuz. Bizi kırmayıp tefrişlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Okka'nın konuşmasının ardından AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa geçildi. 15 Temmuz'un bir işgal girişimin olduğunu belirterek, konuşmasına başlayan Tayyar, "Bunu herkesin iyi okuması gerekiyor. Ben 15 Temmuz'u geçmişten bağımsız hiçbir zaman değerlendirmedim. O karanlık gecede 200 yıllık sivil ve askeri güç, millet eliyle yıkıldı. Bu Tük halkının alışık olmadığı bir tablo. Geçmiş dönemlerde de devlet içi iktidar mücadelelerinde zaman zaman el değiştirmeler yaşanıyordu. 200 yıllık derin devlet mücadelesine baktığımız zaman devlet içinde iktidarların ortalama 10 yılda bir el değiştirdiği görüyoruz. Hükümette hangi siyasi parti olursa olsun devlette on yılda bir el değiştirtiliyordu. Her el değiştirmeden sonra geçiş süreçleri yaşanıyor. Türkiye şuan bir geçiş sürecinde. Bu süreçte 15 Temmuz'dan sonra başladı. Yeniden sandığa gideceğimiz 2019 kadar tarihin en önemli en kritik sürecine gidiyoruz. Burada bize düşen görev ise Erdoğan'ın şahsındaki bu gücün kurumsallaştırılması lazım. Onunda çaresi başkanlık modelidir. Bizim yaklaşımız bu. Türkiye Başkanlık modelinde geçtiği zaman geleceğe daha olumlu bakacaktır. Önümüze koyduğumuz 2023, 2051 ve 2071 projelerimizi hayata geçirmemiz için bu sistemsel dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Şayet olmazsa hedeflerimize ulaşmamız asla mümkün olmayacaktır. Süreci iyi değerlendiremezsek gelecek nesillere borcumuzu ödeyemeyeceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki 3 yıl tarihi öneme sahiptir" diye konuştu.

"15 Temmuz'un oyun kurucusu haliyle millettir"

Tayyar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"MİT operasyonu, Gezi Parkı olayları ve 17 Aralık operasyonundaki asıl hedef Erdoğan'sız Türkiye projesini hayata geçirmekti. Hiç birinde başarılı olamayınca TSK içindeki izole olmuş, uyutulmuş kriptolar, 36 yıl sonra bir darbe teşebbüsünde bulundular. Tankla, tüfekle, topla darbeye kalkıştılar. Bu süreç henüz bitmedi. Bunlar rahat durmayacaklar. Bu süreç bir kurtuluş mücadelesi gibi çok tarihi bir dönem. Peki, bunlarla nasıl mücadele edeceğiz. Türkiye'nin bu tür sıkıntıları bir daha yaşamaması ve bu tür operasyonlara karşı devletin milletle beraber güçlü bir direnç gösterebilmesi için bizim bu önümüzdeki 3 yılı iyi değerlendirerek, devletimizi yerli ve milli eksende yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Önümüzde tarihi bir fırsat var. İlk defa oyuna müdahil olan millet artık sözü ben söyleyeceğim dedi. 15 Temmuz'un oyun kurucusu haliyle millettir. Bu gücü şuanda kullananda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz bu devleti yeniden yapılandırmamız lazım. Benim tezim budur. Aksi halde sandıktan yüzde 60'da alsanız bunlar size iktidar gücünü kullandırtmazlar. Türkiye'nin yarını takip edebilmesi ve önüne koyduğu hedeflere ulaşabilmesi için Başkanlık sistemine biran evvel geçmesi gerekiyor."

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka konferansın sonunda AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'a hediye taktim etti.

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