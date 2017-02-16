16.02.2017 19:08:05

Şamil Tayyar: 'Atatürk yaşasaydı muhtemeldir ki evet derdi'

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, referandumla ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Atatürk yaşasaydı muhtemeldir ki evet derdi' dedi.

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AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, referandumla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Atatürk yaşasaydı muhtemeldir ki evet derdi" dedi.AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, bir televizyon programında gündemdeki konuları değerlendirdi. Milletvekili Tayyar, anayasa değişikliği için yapılacak referandumla ilgili, "Atatürk yaşasaydı muhtemeldir ki evet derdi" dedi.Yeni anayasa teklifini de değerlendiren Tayyar, "Yeni anayasa metninde Cumhurbaşkanın sadece bütçe teklifi sunma yetkisi var, diğer kanun tekliflerini milletvekilleri verecek. Cumhurbaşkanlığı modeli devlet içindeki paralel yapılanmaların da önüne bariyer kuracak" ifadelerini kullandı.El Bab operasyonunda Türk askerlerinin bulunduğu bölgenin bombalanmasının tesadüf olmadığını savunan Tayyar, "El Bab'da askerlerimizin bulunduğu bölgenin bombalanması kesinlikle kaza değildir. Olayın biran önce aydınlatılması gerekir" şeklinde konuştu.CHP'nin AYM'ye gitmeme kararıTayyar, CHP'nin Anayasa Mahkemesine gitmeme kararını değerlendirerek, "AYM'ye gitmeme kararını pozitif buluyorum, yanlışlarını geç de olsa idrak ettikleri kanaatindeyim" dedi.Tayyar, başörtüsü nedeniyle bir lise öğrencisi genç kıza yapılan saldırıya ilgili, "Lise öğrencisi genç kıza başörtüsü nedeniyle yapılan saldırının savunulacak hiçbir yanı yoktur, alçakça bir saldırıdır. Saldırı demokrasiye bir müdahaledir, hesabı sorulmalıdır" dedi.Milletvekili Tayyar, sunucu İrfan Değirmenci'nin görevine son verilmesiyle ilgili, "İrfan Değirmenci hayır dediği için değil, izlenmediği için gönderildi, aksi olsa Emin Çapa'yı getirmezlerdi" diye konuştu.