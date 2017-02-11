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SAMGAZ'dan açıklama
11.02.2017 20:08:00

SAMGAZ'dan açıklama

SAMGAZ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. doğal gaz kesintisi nedeniyle yeni bir açıklama yaptı.

SAMGAZ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. doğal gaz kesintisi nedeniyle yeni bir açıklama yaptı.

SAMGAZ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamada, "11 Şubat Cumartesi 03.30 sularında Doğal Gaz Acil 187 ihbar hattına gelen ihbar ile bölgeye intikal eden acil ekiplerimiz, Samsun'a doğal gaz arzı sağlayan 20 inch çaplı ana dağıtım hattına, bölgede yol çalışması yapan inşaat şirketi tarafından hasar verildiğini ve kontrolsüz gaz çıkışı olduğunu tespit etmiş ve ivedilikle çevre emniyeti alınmıştır. Hasarın, çelik ana hat üzerinde meydana geldiği nokta itibariyle, önünde ve arkasındaki hat vanaları kapatılarak, hasarın giderilmesine yönelik işlemler için doğal gazdan arındırma işlemi başlatılmıştır.

Doğal gaz hasarları elektrik hasarı gibi olmayıp; hasarlı bölgeyi, kaynaklı müdahale için öncelikle doğal gazdan tamamen arındırmak gerekiyor. Aksi halde yangın ve saire can kaybına sebebiyet verecek olumsuzluklarla karşılaşma riski bulunmaktadır. Bu meyanda kapatılan iki hat vanası arasındaki yaklaşık 6.500 metre 20" boru, hasara müdahale edebilmek için boşaltılarak gerek hava ile gerekse azot gazı süpürme ile gazdan arındırma işlemine tabi tutulmuştur. Söz konusu hasarla ilgili bir yandan teknik ekiplerimiz çalışırken diğer yandan ofis çalışmaları kapsamında tüm kurum ve kuruluşlara faks yolu ile yazılı bilgilendirme yapılmış; konut abonelerine de SMS gönderilerek bilgilendirme yapılmıştır. Aynı zamanda internet sitemiz üzerinden de anlık bilgilendirme yapılmaktadır. Çağrı merkezimize gelen ihbar telefonları değerlendirilmekte ve ayrıca abonelerimiz SMS ile bilgilendirilmektedir. Bilgi kirliliğini önlemek ve yanıltıcı haberlerin önüne geçmek amacıyla resmi internet sitemizde konu ile ilgili bilgiler yayınlanmakta; gelişmeler, sitemizdeki haberler ile paylaşılmaktadır. Buna rağmen bazı haber ve manşetlerin, net bilgi almadan kamuoyuyla paylaşılmış olduğu, vatandaşımızın da süreci farklı algılamasına sebebiyet verdiği üzülerek müşahede edilmektedir. Bakım ekiplerimizce yürütülen hasar onarım işlemlerine paralel diğer taraftan proje ekiplerimizce gaz kesintisi yaşayan aboneler, CBS üzerinden ve gelen ihbar değerlendirmelerinden tespit edilip saha ekiplerimiz, öncelikli olarak hastane, okul, yurt ve sair tesislerden başlamak üzere abonelere yönlendirilecektir. Hasar nedeniyle 29 bin 175 adet binada doğal gaz kesintisi olmuş ve oluşturulan 30 ayrı saha ekibi ile GPRS üzerinden anlık bilgi akışı ile gaz kesintisi yaşayan binalar, peyderpey devreye alınacaktır" denildi.

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