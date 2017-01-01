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Samanyolu TV'de 'Karlov suikasti işlendi' iddiası
Samanyolu TV'de daha önceden yayınlanan bir dizide, Rus Büyükelçi Karlov'a suikastın işlendiği ortaya çıktı. Suikast sahnesi, Karlov'a yapılan suikastle birebir benzerlikler taşıyor.
Samanyolu TV'de 'Karlov suikasti işlendi' iddiası
Samanyolu TV'de daha önceden yayınlanan bir dizide, Rus Büyükelçi Karlov'a suikastın işlendiği ortaya çıktı. Suikast sahnesi, Karlov'a yapılan suikastle birebir benzerlikler taşıyor.
Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara anlamlı mesaj
Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda Suriyeli savaş mağduru çocuklara destek mesajı gönderdi.
Sürücü havalimanına daldı
Rusya'da Kazan Havalimanı'na aracıyla giren sarhoş sürücü ortalığı birbirine kattı. Aracıyla havalimanının içinde dolaşan sarhoş sürücü, en sonunda polise yakalandı.
Dünya'nın vadi derinliği en yüksek geçişi
Çinli mühendisler, dünyanın vadi derinliği en yüksek geçişini inşaa etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durursak Sevr'e döneriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye İstiklal Harbinden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir' dedi.
Kartepe’nin havadan görüntüsü hayran bıraktı
Ülkemizdeki kış turizminin önemli tatil merkezlerinden Kartepe’nin havadan görüntüsü hayran bıraktı
Halep'ten gelen minik kız çocuğu soğuktan titriyor
Tahliyelerin devam ettiği Halep'ten gelen minik kız çocuğu soğuktan tir tir titriyor. Zorlu kış şartları en çok çocukları etkiliyor.
Diriliş Ertuğrul 71. bölüm fragmanı
TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin 71. bölüm fragmanı...
Halep'teki katliamdan geriye gözyaşı kaldı
Cub el-Kubbe mahallesine saldıran rejim, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 45 kişiyi katletti. Katliamın ardından geriye gözyaşı kaldı.
Avrasya Tüneli’nde geçişler başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından salı günü açılışı gerçekleştirilen Avrasya Tüneli sabah saat 07.00’de vatandaşların kullanımına açıldı.
Türk jetleri IŞİD’e ait bombalı aracı böyle vurdu
Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, IŞİD tarafından kullanılan bombalı aracı imha etti.
Arapça konuşan yolcular uçaktan indirildi
Amerikan Delta Havayolları, Arapça konuşan iki kişiyi, 'yolcuların şikayet ettiği' gerekçesiyle uçaktan indirdi.
Halepli Bana Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
Esed rejimi ve İran destekli milislerin saldırılarını tüm dünyaya duyuran Halepli küçük kız Bana Alabed İdlib'e tahliye olduktan sonra Türkiye'ye geldi. Bana Alabed ailesi ile birlikte Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'de ağırlandı.
Türkiye Halep için ayakta
Yurdun dört bir yanından Halep’e yardım yağıyor. Bursa, Kütahya, Çorum ve, Hakkari’de toplanan tırlar dolusu yardım malzemeleri yola çıktı.
Karaya oturan gemi havadan görüntülendi
İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan Star Harmony isimli yük gemisi, Yeniköy’de karaya oturdu. Sahilde bulunan yalılara yaklaşık 50 metre kala duran gemi, drone ile havadan da görüntülendi.
Diriliş Ertuğrul 70.bölüm 2.fragmanı
TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin 70. bölüm 2.fragmanı..'Gayrı sancağımızı yeni topraklarda dalgalandırmanın vaktidir.'
Avrasya Tüneli açıldı
Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre geçiş ücreti 15 TL olacak.
Işık ihlali feci bir kazaya yol açtı
Aydın’da kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hakan Fidan'ın olduğu söylenen o ses kaydı kimin?
Dün geceden beri elden ele yayılan o ses kaydına ilişkin Diriliş Başkanları Derneği Genel Başkanı Hasan Türksel'den açıklama geldi. Teşkilata yönelik bir çağrının ses kaydı olduğu belirtilen açıklamada, Hasan Türksel'in ilgili ses kaydı da derneğin internet sitesinde yayımlandı.
Kardeşlik nöbeti devam ediyor
Halep'teki tahliyeleri ilk günden itibaren bölgede karşılayan ve dünyaya duyuran İHH'nın nöbeti sınırda devam ediyor.
'Türkiye ile Rusya’nın arasını bozamayacaklar'
Başbakan Binali Yıldırım, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikasta ilişkin, 'Bu alçak saldırıyı yapanlar Türkiye ile Rusya’nın arasını bozamayacaklar' dedi.
Doğu Anadolu donuyor
Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Doğu’da adeta hayat dondu.
Bahçeli'den Karlov suikastine yönelik açıklama
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Andrey Karlov suikastine ilişkin 'polisin yapması kuşkulu ve ibretlik' dedi.
15 Temmuz şehidinin kızından ağlatan şiir
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde açılan ateş sonucu şehit olan Mehmet Karaaslan’ın 12 yaşındaki kızı Gizem Karaaslan, babası için yazdığı şiiri, şehidin isminin verildiği okulda okudu. Küçük Gizem şiiri gözyaşları içinde okurken, salonda bulunanlar da gözyaşlarına hakim olamadı.
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