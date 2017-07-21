21.07.2017 09:08:32

Saman yüklü kamyon devrildi: 1'i ağır 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Siverek karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa Çakmak idaresindeki 63 HR 288 plakalı saman yüklü kamyon, Aslanlı kırsal Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üstünde devrildi. Kazada sürücü Mustafa Çakmak ile araçta bulunan işçilerden Mehmet Çakmak, Ahmet Çakmak, Enes Çakmak, Harun Batuk, Doğan Batuk, İzzettin Çobanlı ve Mehmet Gire yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürücü Mustafa Çakmak, kazayı görenlerin ön camı kırmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saman çuvalları yola savrulurken, yol ortasına devrilen kamyon nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Yaralılardan kamyon sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.