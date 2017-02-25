25.02.2017 15:27:15

Şalpazarı'nın 14 mahallesine temiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için toplandılar

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinin 14 mahallesine sağlıklı ve yeterli içme suyu ulaştıracak olan Grup İçme Suyu ve Arıtma Tesisi Projesi İstişare Toplantısı Şalpazarı İlçe Kaymakamlık binasında gerçekleştirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinin 14 mahallesine sağlıklı ve yeterli içme suyu ulaştıracak olan Grup İçme Suyu ve Arıtma Tesisi Projesi İstişare Toplantısı Şalpazarı İlçe Kaymakamlık binasında gerçekleştirildi.Simenli, Sütpınarı, Sayvançatak, Çamlıca, Doğancı, Dorukkiriş, Kasımağzı, Düzköy, Karakaya, Kalecik, Camkiriş, Çarlaklı, Gölkiriş ve Akkiriş mahallelerine sağlıklı ve yeterli içme suyu ulaştırmak için Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürü Recep Köksal'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Büyükşehir Belediyesi ve Şalpazarı Belediyesi Meclis üyeleri, TİSKİ Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanı Nevzat Kamiloğlu ve mahalle muhtarları katıldı.Proje sunumunun ardından katılımcılara açıklamalarda bulunan TİSKİ Genel Müdürü Köksal, Şalpazarı ilçesinin doğu yakasında bulunan mahallelerdeki içme suyu yetersizliğini ortadan kaldırmak için etüt-proje çalışmalarının gerçekleştirildiğini ve yapılan çalışmaların ardından söz konusu projenin hazırlandığını söyledi.Proje kapsamında Ken Deresi ve Sayvançatak membaasından içme suyu temin edileceğini kaydeden Köksal, "Bölgede bulunan 26 içme suyu deposunun onarımına ek olarak 4 ayrı içme suyu deposu inşa edilecek ve toplamda 56 bin 729 metre isale hattı döşenerek içme suyu depolara ulaştırılmış olacaktır. Ayrıca inşa edilecek içme suyu arıtma tesisi ile içme suyunu en sağlıklı şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız. Projemiz ile ilgili ihale süreci devam etmektedir. İnşallah 2017 yılı içinde ihaleyi gerçekleştirerek inşa çalışmalarımıza başlamış olacağız" dedi.Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ise, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerine bu denli önemli bir yatırımın yapılacak olmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek "Söz konusu mahallelerimizde uzun yıllardır içme suyu problemi yaşanıyor. İnşallah Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan bu önemli proje ile 14 mahallemizin içme suyu sorunu ortadan kalkmış olacaktır" diye konuştu.